Verletzter Kapitän: Wolfsburgs Arnold fehlt in Stuttgart

Fällt in Stuttgart aus: Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold. Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg (dpa) –

Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg wird in der Bundesliga-Partie beim Vize-Meister VfB Stuttgart ausfallen. Das bestätigte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Training, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Laut Coach fehlt der Mittelfeldspieler wegen einer Innenbandverletzung im Knie. Wie lange der 30-Jährige ausfällt, ist nicht bekannt.

Beim 0:0 gegen den Meister Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga hatte sich der Leistungsträger des VfL die Verletzung in der 70. Minute nach einem Pressschlag mit Gegenspieler Nathan Tella zugezogen. Bei der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird auch Abwehrspieler Joakim Maehle fehlen. Der Däne muss wegen einer Gelb-Sperre pausieren.