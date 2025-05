Verletzten Beifahrer zurückgelassen? Polizei ermittelt

Hollingstedt (dpa/lno) –

Die Polizei im Kreis Schleswig-Flensburg sucht nach dem Fahrer eines verunglückten Autos. Rettungskräfte fanden am Unfallort zwar den verletzten Halter des Wagens, der ersten Ermittlungen zufolge als Beifahrer im Auto saß. Wer das Auto gefahren habe, sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Unfall ereignete sich in der Nacht in der Gemeinde Hollingstedt. Der Wagen sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine Suche nach dem Fahrer blieb zunächst ohne Erfolg.