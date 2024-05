Zwei Verletzte nach Schüssen in Hamburger Park

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit in Hamburg-Horn sind mehrere Schüsse gefallen und zwei Männer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren am frühen Donnerstagabend mehrere Menschen zunächst verbal aneinander geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Menschengruppen sei eskaliert, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Dabei wurden von einem oder mehreren Menschen mehrere Schüsse abgegeben. Im Anschluss hätten alle Beteiligten den Ort des Streits in verschiedene Richtungen verlassen. Einige von ihnen fuhren mit Taxen davon.

Dass von den Schüssen zwei Männer schwer verletzt wurden, kam erst später heraus: Im Zuge der Fahndung nach dem Vorfall hielt die Polizei ein mit vier Männern besetztes Taxi an. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein 21 Jahre alter Mann am Rücken verletzt war. Er kam ins Krankenhaus, die anderen wurden vorläufig festgenommen. Der Tatverdacht habe sich nicht bestätigt. Zwei von ihnen durften wieder gehen, der Dritte kam wegen eines bestehenden Haftbefehls in anderer Sache ins Untersuchungsgefängnis.

Der zweite Verletzte – ein 26-Jähriger mit Schussverletzung an der Hüfte – wurde den Beamten später von einem Hamburger Krankenhaus gemeldet. Er war noch am Abend operiert worden, es bestand keine Lebensgefahr.

Die Mordkommission ermittelt. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war zunächst unklar. Einsatz und Spurensicherung im betroffenen Park in Hamburg dauerten rund sechs Stunden bis etwa Mitternacht an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Streit beobachtet haben.