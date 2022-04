Verletzte nach Zusammenstoß zweiter Autos in Papenburg

Papenburg (dpa/lni) –

Zwei Männer sind am frühen Samstagmorgen bei einem Autounfall in Papenburg (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 34-Jähriger in einer Kurve mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Beide Fahrer wurden laut Polizei in ihren Autos eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr befreit. Die beiden Männer seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.