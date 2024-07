Verletzte nach Auffahrunfall auf der A1

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Unfall auf der A1 führt zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Hamburg. Nach Angaben der Polizei seien am Morgen zwischen dem Kreuz Lübeck und der A1-Anschlussstelle Bad Oldesloe mehrere Fahrzeuge auf Autos an einem Stauende aufgefahren. Dabei wurden den Angaben zufolge mehrere Personen verletzt. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Die «Lübecker Nachrichten» hatten zuerst über den Unfall berichtet.