Verletzte bei Glätteunfällen in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Schnee und Eis haben auf den Straßen Schleswig-Holsteins in der Nacht zum Sonntag für einige Glätteunfälle gesorgt. Insgesamt wurden laut Polizei sechs Menschen bei drei Zusammenstößen leicht verletzt, unter ihnen ein Kind. Während die Polizei im Norden und der Mitte des Landes gar keine Glätteunfälle registrierte, wurden im Westen um Elmshorn gleich 23 Stück gemeldet. Im Süden rund um Lübeck waren es 10 Unfälle.

So fuhr am späten Samstag ein Auto auf der Autobahn 1 bei Reinfeld einem vorausfahrenden Wagen auf. Ein Kind wurde daraufhin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch bei Barsbüttel wurden zwei Menschen durch den Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge verletzt und laut Polizei in ein Krankenhaus transportiert. Drei Insassen erlitten zudem bei einem Unfall bei Quickborn leichte Verletzungen. In den meisten Fällen kam es zu geringen Blechschäden. Einen Gesamtschaden konnte die Polizei bislang nicht beziffern.