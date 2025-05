Geesthacht (dpa/lno) –

Bei einem schweren Autounfall im Kreis Herzogtum Lauenburg sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Die genaue Zahl der Verletzten sowie der Grad der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. An dem Unfall auf der L205 am Ortsausgang Geesthacht sei ein Auto beteiligt gewesen. Am späten Abend lief nach Angaben des Sprechers ein größerer Polizeieinsatz.