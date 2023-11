Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Hohenfelde mit drei Fahrzeugen sind vier Menschen leicht verletzt worden. Zwei mussten zur Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ein Autofahrer habe am Montagabend beim Abbiegen einen anderen von der Seite kommenden Wagen übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen. Durch die Kollision sei noch ein drittes Fahrzeug in den Unfall verwickelt worden. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten mussten mehrere Spuren in der durch eine Baustelle bereits beengten Kreuzung gesperrt werden. Es kam zu Stau.