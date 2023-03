Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Bahrenfeld sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Sie seien bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar gewesen, hieß es vom Feuerwehrlagedienst. An dem Unfall seien drei Autos beteiligt. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.