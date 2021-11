Verkehrsunfall mit einem Toten in Grafschaft Bentheim

Wietmarschen (dpa/lni) – Bei einem schweren Unfall in der Grafschaft Bentheim am Montag ist der Fahrer eines Pkws tödlich verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben waren der Pkw, ein Trecker und ein Wohnmobil in den Unfall bei Wietmarschen verwickelt. Eine Person sei schwer verletzt worden, dazu gebe es zwei Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher. Zum Hergang des Unfalls auf der Landesstraße L67 gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Nach Berichten von der Unfallstelle waren der Fahrer und mindestens eine weitere Person in dem Pkw eingeklemmt.

