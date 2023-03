Verkehrsunfall auf der A27 mit acht Verletzten

Hagen im Bremischen (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 im Landkreis Cuxhaven sind acht Menschen verletzt worden. Ein Auto krachte am Sonntagabend in einen auf dem Pannenstreifen abgestellten Wagen nahe Hagen im Bremischen, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Montag mitteilte. Dieser schleuderte auf die Fahrbahn zurück und stieß mit einem weiteren Auto zusammen. Eine schwer verletzte Frau musste von der Feuerwehr aus einem Wagen befreit werden. Sieben weitere Unfallbeteiligte verletzten sich leicht. Die Strecke in Richtung Cuxhaven wurde für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.