Verkehrsunfall auf Bundesstraße 76 – Sperrung aufgehoben

Schwentinental (dpa/lno) –

Ein Verkehrsunfall hat am Morgen den Berufsverkehr auf der Bundesstraße 76 bei Schwentinental (Kreis Plön) gestört. Zwei Autos stießen aus ungeklärter Ursache zusammen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei erlitten zwei Menschen leichte Verletzungen.

Die Straße blieb knapp zwei Stunden gesperrt, während Einsatzkräfte vor Ort arbeiteten. Seit etwa 10.30 Uhr fließt der Verkehr wieder ungehindert. Zuerst berichteten die «Kieler Nachrichten».