Verkehrsunfall auf A24 bei Barsbüttel

Barsbüttel (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 24 bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) hat es am Mittag einen Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten gegeben. Drei Fahrzeuge seien miteinander kollidiert, bestätigte die Polizei am Samstag in Lübeck. Die Autobahn war wegen der Landung eines Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt, im Anschluss sei umgeleitet worden. Über die Zahl der Verletzten konnte die Polizei keine Angaben machen. Die «Hamburger Morgenpost» hatte zuvor berichtet.