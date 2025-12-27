Verkehrsunfälle wegen glatter Straßen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein kommt es vor allem im Süden zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte auf den Straßen. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Glätte auf den Straßen hat am Morgen zu mehreren Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein geführt. Nach Angaben der Polizei kam es vor allem im Westen und im Süden des Bundeslandes zu Glätte-Unfällen. Bisher sei dabei aber niemand schwer verletzt worden.

Die Polizei teilte mit, im Westen sei es zu einigen Unfällen gekommen. Besonders betroffen seien die Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Dort seien bereits mehr als zehn Unfälle aufgrund von Glätte gemeldet worden.

Aus dem Norden und der Mitte Schleswig-Holsteins sei bisher keine Glätte gemeldet worden, dort sei es bisher auf den Straßen ruhig geblieben.