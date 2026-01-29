Verkehrsgerichtstag startet mit Vortrag über Autos als Waffe

Goslar (dpa) –

Mit einem Vortrag unter dem Titel «Das Auto als Waffe?» wird am Donnerstag (10.00 Uhr) der Verkehrsgerichtstag in Goslar offiziell eröffnet. Generalbundesanwalt Jens Rommel will in dem Vortrag unter anderem illegale Straßenrennen und Amokfahrten thematisieren. Die Fachtagung für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht wird traditionell in der Kaiserpfalz Goslar eröffnet, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Bis Freitag debattieren in der niedersächsischen Stadt im Harz Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über verschiedene Themen. Zur Sprache kommen sollen unter anderem eine mögliche neue Promillegrenze für Radfahrer oder schärfere Strafen für die Handnutzung im Auto sowie die Führerscheinkosten.

Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrsexperten in Deutschland. Zum Abschluss am Freitag geben sie Empfehlungen an Gesetzgeber, die in der Vergangenheit immer mal wieder aufgegriffen wurden.