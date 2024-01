Verkehrsbehinderungen wegen Bauernprotesten erwartet

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Die Menschen im Norden müssen sich wegen der angekündigten Proteste der Bauern gegen Sparbeschlüsse der Bundesregierung am heutigen Montag auf starke Verkehrsbehinderungen einstellen. Das betrifft nicht nur Autofahrer, sondern könnte auch den Weg zur Schule am ersten Tag nach den Weihnachtsferien schwieriger machen. Der Bauernverband setzt am Montag, Mittwoch und Freitag auf regional unterschiedliche Aktionen. Das Innenministerium in Kiel mahnte die Verantwortlichen, die Auswirkungen auf die Bevölkerung nicht zu groß werden zu lassen. Die Polizei rechnet mit mehr als 100 Protestaktionen in ganz Schleswig-Holstein. In Hamburg werden am Montag mehr als 2000 Traktoren erwartet.