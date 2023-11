Verkehrsbehinderungen bei Rostock-Spiel erwartet

Rostock (dpa) –

Beim Spiel des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli ist am Samstag mit umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Ostseestadion zu rechnen. Wie die Stadt Rostock am Mittwoch mitteilte, sollten nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise genutzt werden. In der unmittelbaren Umgebung des Stadions stehen keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung. Die Partie wird um 13.00 Uhr angepfiffen.

Unter anderem werden schon am Morgen die Schillingallee bis zum Platz der Jugend sowie die Ernst-Heydemann-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Nach Auskunft der Stadt ist die Erreichbarkeit der Notaufnahme des Universitätsklinikums in der Schillingallee jederzeit gewährleistet.