Hannover (dpa/lni) –

Eine Baustelle auf der A37 in Hannover sorgt ab der kommenden Woche für Verkehrsbehinderungen am Kreuz Hannover-Buchholz. Am Montag und am Samstag sei aufgrund von Arbeiten an einer Brücke eine Abfahrt von der A2 auf die A37 in Richtung Hannover nicht möglich, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Auch am 29. November, zum Abschluss der Bauarbeiten in dem Bereich, werde die Abfahrt gesperrt. Die Bauarbeiten sind Teil der Grunderneuerung der A37 zwischen den Anschlussstellen Misburg und Beinhorn.