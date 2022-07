Verkehr in Hamburg trotz A7-Sperrung noch entspannt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Sperrung der Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld wegen Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel in Fahrtrichtung Süden hat am Samstagvormittag zunächst zu keinen Behinderungen geführt. Es laufe noch «ganz entspannt», sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle. In der Stadt werde der Verkehr aber langsam etwas dicker. Südlich des Elbtunnels laufe es stockend.

Die Sperrung der A7 auf der Strecke von der Abfahrt Hamburg-Stellingen bis zum Elbtunnel war am Freitagabend eingerichtet worden. Voraussichtlich bis zum frühen Montagmorgen geht deshalb auf der A7 zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel in Richtung Hannover gar nichts mehr. Erst dann soll die Strecke wieder freigegeben werden. Die Polizei riet zu weiträumigem Umfahren oder Umsteigen auf den Nahverkehr.

Der Verkehr wird innerstädtisch über die Elbbrücken umgeleitet, der überregionale Verkehr soll zwischen Neumünster-Süd und dem Horster Dreieck über die B205, die A21 und die A1 ausweichen. Für das Wochenende darauf ist die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Flensburg vorgesehen.