Verkehr im Hauptbahnhof Hamburg halbe Stunde lahmgelegt

Hamburg (dpa/lno) –

Mehrere Menschen in den Fernbahngleisen haben den Verkehr im Hamburger Hauptbahnhof am frühen Abend stark beeinträchtigt. Nach einer knappen halben Stunde waren die Personen heraus, wie Sprecher von Polizei und Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagten. Der gestoppte Bahnverkehr rollte demnach gegen 18.45 Uhr wieder an. Züge des Fern- und Nahverkehrs waren betroffen, es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

Vor dem Hamburger Hauptbahnhof demonstrierten zu der Zeit laut Polizei rund 400 Personen zum Thema Kurden in Nordsyrien. Ob die Demonstration mit dem Zwischenfall im Bahnhof zu tun hatte, konnte der Polizeisprecher im Lagezentrum nicht sagen.

Auch in Kiel gab es am Nachmittag eine prokurdische Demonstration. Laut Polizei nahmen rund 1.100 Menschen daran teil. Die Versammlung verlief den Angaben zufolge störungsfrei.