Verkehr im Hamburger Hauptbahnhof wieder normal

Hamburg (dpa) –

Am Morgen nach dem Messerangriff mit 18 Verletzten im Hamburger Hauptbahnhof fahren die Züge wieder nach Plan. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Angriff am frühen Freitagabend auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14 hatte für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gesorgt. Bis in die Nacht hinein waren Ermittler mit der Spurensicherung beschäftigt. Die Polizei hatte eine 39 Jahre alte Frau am Tatort festgenommen. Sie soll einem Haftrichter vorgeführt werden.