Verkaufsoffener Sonntag: Viele Kunden aus Umland erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg startet heute der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr. Es wird mit zahlreichen Besuchern gerechnet – auch aus dem Umland. «Wir gehen sehr stark von einem sehr erfolgreichen Sonntag aus», sagte Brigitte Engler vom City-Management, das mehr als 850 Unternehmen in der Hamburger Innenstadt und der HafenCity repräsentiert.

Seit jeher habe der Sonntag im November für die Händler die höchste Bedeutung, weil die Menschen dann schon die ersten Weihnachtsgeschenke kauften. An guten verkaufsoffenen Sonntagen kamen vor der Corona-Pandemie laut Engler rund 400.000 bis 450.000 Menschen für einen Einkaufsbummel. Sie ist optimistisch, dass diese Zahl dieses Mal wieder erreicht werden kann.

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Ein Bummel ist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Innenstadt, in Einkaufszentren und vielen Stadtteilen möglich. Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm.