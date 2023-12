Verkauf von Silvesterböllern startet: Hoher Umsatz erwartet

Bremerhaven/Ratingen (dpa/lni) –

Die Feuerwerksbranche rechnet erneut mit einer starken Nachfrage in diesem Jahr. Der Feuerwerkshändler Comet in Bremerhaven wollte am Donnerstag bereits ab 6.00 Uhr seine Produkte an Privatleute verkaufen, wie es von dem Unternehmen vorab hieß.

Die Feuerwerksbranche generiert 90 Prozent des Jahresumsatzes an den drei Werktagen vor Silvester. Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet mit einer ähnlich hohen Nachfrage wie im vorigen Jahr. 2022 hatte die Branche einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro erzielt. «Die Nachfrage war riesig, der Nachholbedarf ganz offensichtlich hoch», sagte Verbandssprecher Klaus Gotzen.

Feuerwerk war coronabedingt an Silvester 2020 und 2021 verboten worden. Die Branche sei optimistisch, dass die Nachfrage in diesem Jahr wieder groß sein werde, betonte Gotzen. Comet hatte 2022 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro erzielt. «Es wäre schön, annähernd daran wieder ranzukommen», sagte Geschäftsführer Richard Eickel.