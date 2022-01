Verhaltensregeln für Katastrophenfälle in leichter Sprache

Kiel (dpa/lno) – Über das richtige Verhalten bei Unglücksfällen und über wirksame Vorsorge können sich Schleswig-Holsteiner jetzt auch in leichter Sprache informieren. Die Inhalte wurden anschaulich auch mit Hilfe von Abbildungen aufbereitet, wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag mitteilte. Das Angebot richtet sich zum Beispiel an Menschen mit geistigen Behinderungen, an Hörgeschädigte, Demenzkranke und an Menschen mit geringer Lesekompetenz. Testleser hatten die Texte auf Verständlichkeit geprüft.

Die Inhalte können auch als Broschüre aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt werden. Bestimmte Einrichtungen sollen auch Druckexemplare der Broschüre zugesandt bekommen.

Laut Innenministerium können 6,2 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren bestenfalls einzelne Sätze lesen und schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte. Eine entsprechende Studie habe die Universität Hamburg 2019 veröffentlicht.

