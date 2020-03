Vergleich für Bahnhofsverlegung Hamburg-Altona eingereicht

Eine S-Bahn verlässt den S-Bahnhof Diebsteich. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Einigung zur Verlegung des Bahnhofs Hamburg-Altona liegt jetzt dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (OVG) vor. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD Nord e. V.), die Stadt Hamburg und die Deutsche Bahn haben ihre im Februar erzielte Verständigung beim OVG in Form eines gerichtlichen Vergleichs eingereicht, wie die drei Parteien in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag mitteilten. Ein Gutachten habe bestätigt, dass der neue Bahnhof am Diebsteich die von den Parteien geforderten bis zu 31 Züge pro Stunde bewältigen könne. Zuvor waren nur 25 Züge vorgesehen. Das externe Testat sei eine Voraussetzung für die Rücknahme der Klage des VCD gegen das Großprojekt gewesen. «Diese zentrale Voraussetzung ist damit erfüllt», hieß es.