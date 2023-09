Vergiftungserscheinungen bei mehreren Senioren in Wohngruppe

Twistringen (dpa/lni) –

Mindestens sieben Bewohner und eine Mitarbeiterin einer Seniorenwohngruppe in Twistringen (Landkreis Diepholz) haben unter Vergiftungserscheinungen gelitten. Die Betroffenen konnten nach einer Untersuchung durch Notärzte und den Rettungsdienst aber kurze Zeit später wieder in das Haus zurückkehren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Am Freitag wurde in dem Haus zuvor mehrmals die Brandmeldeanlage ausgelöst, ohne dass die Angestellten etwas feststellen konnten. Am Abend fühlte sich eine Mitarbeiterin unwohl, mindestens sieben weiteren Bewohnern ging es ähnlich. Die Polizei evakuierte daraufhin das Gebäude, bei Messungen konnte ein Fachmann aber nichts feststellen. Nach einer halben Stunde durfte die Wohngruppe wieder zurück ins Haus.