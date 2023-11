Verfolgungsjagd zwischen 19-Jährigem und Polizei

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Ein 19-Jähriger hat sich bei Stuvenborn (Kreis Segeberg) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, um einer Kontrolle zu entgehen. Die Beamten hatten den Mann am frühen Sonntagmorgen während einer Streife ins Auge gefasst, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag mitteilte. Nachdem sie ihn per Anhaltesignal zur Kontrolle aufgefordert hatten, flüchtete er mit gefährlichen Fahrmanövern und deutlich zu schnell.

Die Beamten stellten ihn schließlich mehrere Kilometer entfernt am Ortseingang Nahe mithilfe eines sogenannten «Stop-Sticks» – einer modernen Version des Nagelgürtels, bei dem die Reifen des Autos zerstochen werden. Der Flüchtende stand laut Polizei unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Polizei vermutet, dass der 19-Jährige bei seiner Flucht im Ort Kisdorf mehrere Personen gefährdet hatte. Dafür werden Zeugen gesucht.