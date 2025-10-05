Verfolgungsjagd: Fahrzeug fliegt durch die Luft

Bei einer Verfolgung im Kreis Ostholstein fliegt ein Autofahrer durch die Luft und landet auf zwei Autos. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Oldenburg in Holstein (dpa/lno) –

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) ist ein 22-Jähriger mit seinem Auto abgehoben und durch die Luft geflogen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, landete er auf zwei am Straßenrand stehenden Autos.

Die Beamten der Polizei wurden demnach aufgrund seiner Fahrweise am frühen Sonntagmorgen auf den jungen Autofahrer aufmerksam. Als sie versuchten ihn zu kontrollieren, fuhr er davon. Die Polizisten fanden den Wagen kurze Zeit später wieder und nahmen die Verfolgung auf. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor der 22-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und hob ab. Anschließend floh er zu Fuß vom Unfallort.

Die Polizisten fanden ihn kurze Zeit später wieder und stellten eine Kopfverletzung bei dem jungen Mann fest. Eine Untersuchung im Krankenhaus lehnte er jedoch ab.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten außerdem fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Zudem gehörte das Auto nicht ihm. Insgesamt wurden bei der Verfolgung vier Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.