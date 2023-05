Verfolgungsfahrt in Oldenburg endet mit Festnahmen

Oldenburg (dpa/lni) –

In Oldenburg sind nach einer Verfolgungsfahrt am Montagabend zwei Menschen festgenommen worden. Die Insassen eines schwarzen Autos hatten sich kurz vor Mitternacht einer Polizeikontrolle entzogen und waren in dem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit von teilweise 200 Kilometern pro Stunde geflüchtet, sagte eine Sprecherin der Polizei Oldenburg am Dienstagmorgen. Nach einer knapp zehn-minütigen Verfolgungsfahrt von Oldenburg nach Hude hatte sich das Auto, laut polizeilicher Vermutung wegen eines technischen Defekts, verlangsamt und konnte dann gestellt werden.

Das Auto war der Polizeistreife zunächst aufgefallen, da es den Angaben zufolge bereits wiederholt im Zusammenhang von An- und Abfahrten für Eigentumsdelikte gesichtet worden war. Die Insassen hatten sich mehrmals Polizeikontrollen entzogen. Nachdem das Auto in der Nacht zu Dienstag gestellt werden konnte, wurden der 38-jährige Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin vorläufig festgenommen. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis und war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren, wie ein Bluttest feststellte. Das Auto wurde beschlagnahmt, hieß es weiter. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.