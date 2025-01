Verfolgungsfahrt in Hamburg – Zwei Streifenwagen kollidieren

Bei einer Verfolgungsjagd in Hamburg-Eimsbüttel ist es zu einem Unfall zwischen zwei Streifenwagen gekommen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Verfolgungsfahrt in Hamburg-Eimsbüttel ist es zu einem Unfall zwischen zwei Streifenwagen der Polizei gekommen. Die Beamten wurden nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Nacht wollte eine Streife demnach ein zu schnelles Auto kontrollieren, der Fahrer flüchtete jedoch. Auf der Verfolgungsfahrt seien in einem Kreisverkehr zwei Streifenwagen kollidiert – die Polizisten gaben die Verfolgung zunächst auf.

Ein dritter Polizeiwagen habe etwa eine Stunde später das verfolgte Mietfahrzeug gefunden – ohne Fahrer. Den Angaben zufolge war etwa ein Dutzend Streifenwagen im Einsatz. Der Unfall im Kreisverkehr werde wie ein ganz normaler Verkehrsunfall aufgenommen, hieß es. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.