Verfolgungsfahrt endet kopfüber

Bramsche (dpa/lni) –

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet für einen 30-Jährigen kopfüber. Der Mann aus Melle überschlug sich am Mittwoch mit seinem Auto in einem Wohngebiet in Bramsche (Landkreises Osnabrück), bei dem Versuch, der Polizei zu entkommen, wie die Beamten mitteilten. Der Flüchtige wurde bei dem Unfall nördlich von Osnabrück leicht verletzt.

Nach einem Zeugenhinweis hatten die Polizisten zuvor versucht, den Mann zu kontrollieren. Laut der Zeugin war der Mann in Schlangenlinien gefahren und hatte auch eine Leitplanke touchiert. Nach dem Unfall verweigerte der Mann einen Atemalkoholtest, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Auf Bildern war das Auto in einem Vorgarten neben einem beschädigten Baum zu sehen. Es wurde später geborgen. Ob der Mann entlang seiner Route weitere Schäden verursacht hat, wird noch geprüft.