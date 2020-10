Verfassungsschutz: Judenhass nicht nur im Rechtsextremismus

Joachim Albrecht, Leiter des Verfassungsschutzes in Schleswig-Holstein. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach Einschätzung des schleswig-holsteinischen Verfassungsschutzes ist Antisemitismus nicht nur in rechtsextremistischen Milieus zu finden. Er trete in unterschiedlicher Ausprägung auch in allen anderen Bereichen des politischen Extremismus auf, sagte Verfassungsschutzchef Joachim Albrecht der Deutschen Presse-Agentur. «Regionale Schwerpunkte antisemitischer Strukturen sind in Schleswig-Holstein nicht zu erkennen.»

«Völlig enthemmt und offen antisemitisch agiert allerdings die neonazistische Gruppierung «Atomwaffen Division» (AWD)», sagte Albrecht. Sie verteile unter anderem bundesweit Flugblätter mit antisemitischen Inhalten. Solche Flugblätter wurden im vergangenen Jahr auch in Preetz (Kreis Plön) gefunden.

Am Sonntagnachmittag war in Hamburg ein junger Mann unmittelbar vor dem Betreten einer Synagoge von einem Deutschen mit einem Klappspaten angegriffen und am Kopf verletzt worden. Das Motiv des 29 Jahre alten Tatverdächtigen mit kasachischen Wurzeln war zunächst unklar. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft werten den Angriff als versuchten Mord – mutmaßlich aus Judenhass.

Ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde sagte, Antisemitismus sei grundsätzlich in allen extremistischen Phänomenbereichen verbreitet. «Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede, wie stark er ausgeprägt ist und in welchen Formen er auftritt. Die größte Relevanz besitzt der Antisemitismus im Rechtsextremismus.»

Schleswig-Holsteins Verfassungsschutzchef Albrecht sagte, «die Gefahr der Ausführung solcher Anschläge besteht neben den gewaltorientierten extremistischen Netzwerken nach wie vor in sich selbstradikalisierenden Einzeltätern, die dann alleine oder auch in Kleinstgruppen Anschläge verüben».

«In Schleswig-Holstein ist Antisemitismus als Teil einer rechtsextremistischen Argumentationsstrategie unter anderem im Rahmen von Hasspostings, Kommentaren und Bildern im Internet zu finden», sagte Albrecht. Das Internet diene dabei als Resonanzraum. «Es kann somit einen Ausgangspunkt für Radikalisierungsprozesse darstellen, wie zuletzt der Anschlag in Halle vom 9. Oktober 2019 gezeigt hat.» Im Norden habe es 2019 zwei antisemitische Gewalttaten gegeben – eine gefährliche Körperverletzung und einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

