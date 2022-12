Verfassungsgericht verhandelt Streit über Finanzausgleich

Kiel (dpa/lno) – Auch in Schleswig-Holstein leiden außergewöhnlich viele Menschen an Atemwegserkrankungen. Kliniken und Praxen seien stark ausgelastet, berichteten Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft und Gesundheitsministerium am Freitag. Viele Kinder hätten... Mehr lesen