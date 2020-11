Verendetes Pferd gefunden: Polizei sucht nach Zeugen

Ratzeburg (dpa/lno) – Auf einer Weide in Krukow ist am Montag ein totes Pferd gefunden worden. Das verendete Tier habe eine Verletzung aufgewiesen, teilte die Polizei mit. Wie es zu der Verletzung kam, war zunächst nicht bekannt. Fremdeinwirkung sei jedoch nicht auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher. Die Koppel, auf der das Pferd gefunden wurde, liegt an der Landesstraße 158 zwischen den Ortschaften Gülzow und Krukow und ist teilweise schwer einsehbar. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Krukow gesehen haben, sich zu melden.

Pressemiteilung der Polizei