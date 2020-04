Vereinzelte Wolken und viel Sonnenschein am Wochenende

Hannover (dpa/lni) – Ein Hoch über dem Nordostatlantik beschert den Menschen in Niedersachsen am Wochenende sonniges Wetter. Die Temperaturen steigen bis auf 20 Grad. Am Freitag ziehen laut Deutschem Wetterdienst vormittags vereinzelt Wolkenfelder durch Niedersachsen. Ansonsten ist es überwiegend sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen zehn Grad an der Küste und 18 Grad im Süden. Nachts ist es klar, in Bodennähe kann sich Frost bilden.

Am Wochenende bleibt es überwiegend sonnig. Die Temperaturen können am Samstag bis auf 20 Grad ansteigen, am Sonntag werden es bis zu 17 Grad. In der Nacht bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt.

