Vereinzelt regnerisch in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Das Wetter wird in Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch stark bewölkt und insbesondere an der See vereinzelt regnerisch. Vor allem an der Nordsee kann es gelegentlich auch zu Gewittern und Windböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 12 und 14 Grad, in Hamburg bei 13 Grad. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Gegen Nachmittag lockert es sich vereinzelt auf. Hinzu kommt ein meist schwacher Wind. Die Nacht zu Donnerstag wird von dichten Wolken und Regen geprägt. Später kann es auch zu Nebel kommen. Dabei sinken die Temperaturen bei schwachem Wind auf 3 bis 7 Grad, auf Helgoland auf 11 Grad.