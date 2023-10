Vereinzelt Krawalle zu Halloween in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist es am Halloween-Abend vereinzelt zu Krawallen gekommen. Am Harburger Ring hätten junge Menschen Pyrotechnik auf Polizisten geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Daraufhin habe die Polizei dort Kräfte zusammengezogen. Auch Wasserwerfer stünden bereit, sie seien aber bislang nicht eingesetzt worden. «Wir waren darauf vorbereitet», sagte der Sprecher. Bereits vor einem Jahr hatten junge Krawallmacher die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten.