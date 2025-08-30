Vereinzelt Gewitter am Wochenende in Niedersachsen erwartet

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor vereinzelt starken Gewittern, Windböen und Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter pro Stunde am Samstagnachmittag. Die Böen könnten Windgeschwindigkeiten um die 55 Kilometer erreichen, teilte DWD mit. Der Wetterdienst rät dazu, Aufenthalte im Freien und in Gewässern zu vermeiden und lose Gegenstände wie zum Beispiel Zelte und Abdeckungen zu sichern. Am Abend soll den Angaben zufolge das Unwetter vom Westen aber rasch abklingen.

Am Samstag ist es auch teils freundlich mit einem Wechsel von Sonne und Wolken, gelegentlich auch Schauer bei Temperaturen bis 24 Grad und 21 Grad auf den Inseln. Teils wolkig, teils klar wird es in der Nacht zum Sonntag. Morgens gibt es an der Ems etwas Regen.

Östlich der Weser hat man am Sonntag laut DWD Chancen auf etwas Sonnenschein, im Verlauf kann es jedoch bewölkter werden und etwas regnen. Die Temperaturen belaufen sich mit Sonne um die 25 Grad und bei Regentropfen um die 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Schauer und Gewitter auch am Wochenstart

Auch am Montag sollte man den Regenschirm nicht vergessen, denn zeitweise kann es Regen, später Schauer und vereinzelt sogar Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen höchstens 21 Grad an der Küste und lokal bis zu 25 Grad östlich der Weser. In der Nacht klingt der Schauer ab, gebietsweise bildet sich Nebel.

Zunächst freundlich wird es am Dienstag, doch auch hier treten im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter bei Temperaturen von 20 bis 24 Grad auf. Der Regen klingt in der Nacht ab, es bilden sich im Verlauf auch Nebelfelder.