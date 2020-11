Vereinfachungen beim Melderegister

Ein Mann mit einem Umzugskarton. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa) – Beim Umzug sollen in Zukunft die Abmeldung, Ummeldung und Neuanmeldung einfacher sein als bisher. Dieses Ziel verfolgt eine Reform des Bundesmeldegesetzes, die der Bundestag am späten Donnerstagabend verabschiedet hat. Darin ist etwa vorgesehen, die digitale Anmeldung komplett neu zu konzipieren und sie damit deutlich benutzerfreundlicher zu machen. Zudem sollen die Bürger künftig ihre Meldedaten online über ein Verwaltungsportal abrufen können, um sie anschließend für Meldebescheinigungen und andere Dienstleistungen zu nutzen. Getestet wird das neue Verfahren zunächst in Hamburg. Die bundesweite Einführung ist für Ende 2021 vorgesehen.

