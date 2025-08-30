Verdis Requiem zum Festival-Finale in Schleswig-Holstein

Das Schleswig-Holstein Musik Festival endet an diesem Wochenende. In den zurückliegenden acht Wochen kamen 202.000 Besucher zu 203 Konzerten. Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Mit zwei Aufführungen von Giuseppe Verdis Requiem in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck geht an diesem Wochenende das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zu Ende. Mehr als 240 Mitwirkende werden nach Angaben der Organisatoren am Sonnabend (30. August) und am Sonntag (31. August) auf der Bühne stehen, darunter der Schleswig-Holstein Festivalchor, der Schweizer Jugendchor und die NDR-Radiophilharmonie.

Die musikalische Leitung hat Stanislav Kochanovsky. Beide Konzerte sind nach Angaben des Festivals bereits ausverkauft. Mit Verdis Requiem als Abschlusskonzert kehrt das Festival zu seinen Anfängen zurück. Auch das erste Schleswig-Holstein Musik Festival im Jahr 1986 wurde mit einer Aufführung des Werkes im Lübecker Dom beendet.