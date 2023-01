Verdi: Weitere Post-Warnstreiks am Freitag

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Im Tarifstreit bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag neue Warnstreiks auch in Niedersachsen und Bremen angekündigt. Bereits am Donnerstag hatte es weitere Ausstände in Braunschweig gegeben – nun sollen diese auf zusätzliche Städte und Kreise ausgeweitet werden. Aufgerufen dazu sind Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung des Konzerns. «An insgesamt 100 Zustellstützpunkten in beiden Bundesländern wird es den ganzen Tag zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen», erklärte Verdi vorab. Es könne auch größere Verzögerungen für die Kunden geben.

Schon in der vergangenen Woche war es zu Warnstreiks bei der Deutschen Post AG gekommen. Daran hatten der Gewerkschaft zufolge im Nordwesten mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen. Anlass ist der aktuelle Tarifkonflikt. Verdi verlangt 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen um 200 Euro steigen. Das Management lehnte die Forderungen ab. Am 8. und 9. Februar wird weiter verhandelt.