Verdi: Warnstreiks an Kitas und Kliniken für Freitag an

Hamburg (dpa/lno) –

Die Gewerkschaft Verdi hat wenige Tage vor der nächsten bundesweiten Verhandlungsrunde die Beschäftigten von Kindergärten und Kliniken für Freitag erneut zum Warnstreik aufgerufen. «Diesmal sind alle pädagogischen Fachkräfte aufgerufen», sagte ein Verdi-Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Neben den Fachkräften aus den Kitas werden auch sozialpädagogische Mitarbeiter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), den Asklepios-Kliniken und in der Behindertenhilfe die Arbeit kurzzeitig niederlegen. Zudem seien die übrigen Angestellten der Elbkindergärten, also beispielsweise aus der Verwaltung, der Essensversorgung und der Reinigung, zu einem Solidaritätsstreik aufgerufen.

Die Gewerkschaft rechnet erneut mit mehr als 2000 Streikenden in Hamburg. «Wir gehen davon aus, dass wieder zahlreiche Kitas geschlossen bleiben oder nur ein Notprogramm gefahren werden kann.» Alle Eltern und Kitaleitungen seien frühzeitig und mit Vorlauf über den geplanten Warnstreik informiert worden.

Die Kundgebung startet am Freitagmorgen, 9.00 Uhr, am Gänsemarkt. Für 10.30 Uhr ist eine Demonstration zum Gewerkschaftshaus unweit des Hauptbahnhofs geplant. Mit den Warnstreiks will Verdi eigenen Angaben zufolge bundesweit einen guten Tarifabschluss und die Verbesserung der frühkindlichen Bildung erreichen. Bislang hätten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen für die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten im kommunalen Bereich gehen am 16. und 17. Mai in die nächste Runde.