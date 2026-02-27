Verdi-Warnstreik sorgt für Stillstand im Bremer Nahverkehr

Bremen (dpa/lni) –

Mit einem erneuten Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi den Nahverkehr seit dem frühen Freitagmorgen in Bremen lahmgelegt. Alle Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) stehen noch bis Montagfrüh, 3.00 Uhr, still. Damit wird in der Hansestadt ein Tag länger die Arbeit niedergelegt als in den meisten anderen Städten. Rund 600 BSAG-Beschäftigte zogen nach Polizeiangaben durch die Innenstadt zu einer Kundgebung. «Zusammen geht mehr», stand auf ihren gelben Westen.

Die Gewerkschaft ruft zum zweiten Mal in diesem Jahr zu einem bundesweiten ÖPNV-Warnstreik auf. Verdi verlangt im Tarifkonflikt unter anderem kürzere Schichtzeiten, längere Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Bezirksgeschäftsführer Markus Westermann forderte auf der Kundgebung in Bremen auch eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie eine erweiterte Altersteilzeitregelung.

Wann es zwischen den Arbeitgebern und der Gewerkschaft zu Tarifeinigungen kommt, ist derzeit offen. «Von daher sind wir heute nicht das letzte Mal da, wenn es so weitergeht», sagte Westermann. In Niedersachsen gilt noch bis Ende März eine Friedenspflicht, Arbeitskämpfe im ÖPNV sind dort bis dahin nicht möglich.