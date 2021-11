Verdi: Tarifabschluss für öffentlichen Dienst akzeptabel

Eine Warnweste mit der Aufschrift «ver.di». Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Niedersachsen und Bremen sieht den bundesweiten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst als Resultat der Streikaktionen. Sie hätten dazu beigetragen, «den Druck auf die Verhandlungsführung der Länder soweit zu erhöhen, dass wir dieses Ergebnis erzielen konnten», sagte Verdi-Landeschef Detlef Ahting am Montag in Hannover.

Eine Erhöhung von 2,8 Prozent im Dezember 2022 sei angesichts der Rahmenbedingungen akzeptabel. Schon Anfang des kommenden Jahres gebe es für die rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Bundesländer mit Ausnahme von Hessen eine steuerfreie Corona-Einmalzahlung von 1300 Euro.

Weitergehenden Lösungen hätten sich die Arbeitgeber verschlossen, obwohl sie Probleme haben, Fachkräfte zu finden, kritisierte Ahting. Für viele Beschäftigte an Unikliniken, die nicht erst seit Corona sehr hoch belastet sind, seien aber Verbesserungen erzielt worden. Für die Arbeitgeber in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) hatte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) verhandelt.

© dpa-infocom, dpa:211129-99-189425/2