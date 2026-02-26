Verdi ruft zu 48-stündigem Warnstreik bei den VHH auf

Hamburg (dpa/lno) –

Gleichzeitig zu einem Warnstreik bei der Hochbahn ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem 48-stündigen Warnstreik beim Hamburger Busunternehmen VHH auf. Der Warnstreik soll am Freitagmorgen beginnen und am Sonntagmorgen enden, wie Verdi mitteilte.

Die VHH teilten mit, dass der Gewerkschaft zufolge alle Betriebshöfe von dem Warnstreik betroffen seien. «Fahrgäste müssen sich daher auf massive Einschränkungen im Busverkehr einstellen.»

Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen bei den VHH und bei der Hochbahn. Verdi verhandelt mit beiden Unternehmen getrennt über Haustarifverträge. Die Verhandlungen mit den VHH waren am Donnerstag in einer vierten Runde fortgesetzt worden. Eine Einigung blieb aus.

Verdi fordert in den Verhandlungen einen neuen Manteltarifvertrag, der etwa die Busfahrer mit einer 35-Stunden-Woche entlasten soll.

Von Freitagmorgen bis Sonntagmorgen sind bereits Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn zu einem Warnstreik aufgerufen. Das städtische Verkehrsunternehmen geht deshalb davon aus, dass voraussichtlich in der Regel keine Busse und keine U-Bahnen fahren werden.

VHH steht für Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Das öffentliche Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter und verfügt über rund 800 Busse, die in Hamburg und im Umland unterwegs sind.