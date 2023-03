Verdi ruft zu Warnstreik am Krankenhaus in Kiel auf

Kiel (dpa/lno) –

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch Beschäftigte des Städtischen Krankenhauses in Kiel zum Warnstreik auf. Bereits von Dienstag an sind bundesweit Beschäftigte in Krankenhäusern, Psychiatrischen Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie von Rettungsdiensten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, teilte Verdi am Montag in Kiel mit. Das Motto der Streiktage laute «Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch». In Kiel wollen die Beschäftigten am Mittwoch von 5.30 Uhr bis 21.30 Uhr in den Ausstand treten.

Die Beschäftigten wollen damit in den laufenden Tarifverhandlungen ein deutliches Zeichen setzen. «Das Angebot, das uns die Arbeitgeber von Bund und Kommunen Ende Februar gemacht haben, ist eine Frechheit», sagte Gewerkschaftssekretär Christian Godau. «Die Beschäftigten im Gesundheitswesen wurden in der Pandemie beklatscht und bejubelt. Zum Dank dafür soll ihnen der Lohn gekürzt werden können, wenn es einem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Das ist respektlos.»

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.