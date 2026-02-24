Verdi Hamburg schließt ÖPNV-Warnstreiks am Freitag nicht aus

Noch ist unklar, ob U-Bahnen am Freitag fahren werden. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Hamburg schließt Warnstreiks am Freitag bei der Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) nicht aus. Ob gestreikt werde, hänge von den anstehenden Verhandlungen ab, sagte eine Gewerkschaftssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Verdi verhandelt mit den kommunalen Verkehrsunternehmen über Haustarifverträge. Das heißt, die Verhandlungen mit Hochbahn und Verkehrsbetrieben laufen separat.

Am Dienstag spricht die Gewerkschaft demnach mit dem U-Bahn- und Bus-Unternehmen Hochbahn über eine höhere Bezahlung der Mitarbeiter. Verdi fordert unter anderem 7,5 Prozent mehr Geld im Monat.

Am Donnerstag verhandelt Verdi mit dem Busanbieter VHH. Dabei fordert Verdi einen neuen Manteltarifvertrag, der etwa die Busfahrer entlasten soll. Verdi will eine 35-Stunden-Woche für die Mitarbeiter erreichen.

Beschäftigte der VHH sind schon zu Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Das Unternehmen erwartet nur einzelne Ausfälle, wie es am Montag mitteilte.

Verdi hatte auch in anderen Bundesländern zu Warnstreiks am Freitag und teils am Samstag aufgerufen. Hintergrund sind ebenfalls Tarifverhandlungen.