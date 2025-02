Verdi: Hadag-Fährbetrieb am Donnerstag eingeschränkt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Hamburg hat für Donnerstag zu einem Warnstreik beim städtischen Fährlinienbetreiber Hadag aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit Einschränkungen des Betriebs, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Warnstreik soll am Donnerstag um 4.00 Uhr beginnen und am Freitag um 4.00 Uhr enden.

Hintergrund sind Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag bei der Hadag. Die Verhandlungen laufen nach Verdi-Angaben seit Ende Januar. Die dritte Gesprächsrunde ist am 3. März geplant.

Verdi fordert einen Vertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Löhne sollen um 18 Prozent steigen, was einen Unterschied von mindestens 625 Euro ausmachen soll. Die Gewerkschaft verhandelt mit der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg (AVH). Von der AVH und der Hadag lagen zunächst keine Stellungnahmen vor.

Anlässlich der Tarifrunde im öffentlichen Dienst hatte Verdi bereits zu Donnerstag Beschäftigte unter anderem der Stadtreinigung zum Warnstreik aufgerufen. Eine gemeinsame Demonstration ist geplant.