Verdi-Chef warnt vor Streiks in Niedersachsen

Detlef Ahting steht im Foyer eines Kongresshotels. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Verdi-Chef Detlef Ahting hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes vor Streiks gewarnt. Aktionen «auf breiter Linie» seien nicht ausgeschlossen – bis hin zu Streiks, sagte er der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Montag). «Wenn von der Arbeitgeberseite überhaupt nichts kommt, wird sich diese Auseinandersetzung steigern.» Ahting sprach von einer der «schwierigsten Tarifrunden der vergangenen 20 Jahre». Grund sei, dass man mit zwei neuen Verhandlungsführern konfrontiert sei, mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und Lüneburgs Oberbürgermeister Horst Mädge. «Und Corona macht die Lage nicht leichter», betonte er.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. Die Mitarbeiter in den Kitas und den Kliniken hätten gerade während der Corona-Zeit «einen guten Job gemacht – und das muss sich auszahlen», sagte Ahting der Zeitung. In Niedersachsen und Bremen hatte es Warnstreiks etwa an Kliniken und in Altenheimen gegeben.

Parallel will Verdi einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87 000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen. Dieser soll die regionalen Tarifregelungen in den 16 Bundesländern ergänzen und zentrale Punkte einheitlich regeln. In Niedersachsen und Bremen sollen Busse und Bahnen am Dienstag und Mittwoch erneut stillstehen. Ahting mahnte in der Zeitung, die Unternehmen hätten es heute schon schwer, Menschen zu gewinnen, «weil sie einfach zu wenig tun, um die Berufe attraktiver zu machen». Die Frage der Entlastung von Überstunden stehe ganz vorn.