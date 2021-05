Verdi: Arbeitgeber sollen sich auf Impfungen vorbereiten

Ein Streikender trägt eine Warnweste mit dem Verdi-Logo. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach der Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), im Juni Betriebsärzte in die Corona-Impfungen einzubeziehen, hat die Gewerkschaft Verdi Arbeitgeber aufgefordert, sich schon jetzt vorzubereiten. Jede Chance, der Pandemie entgegenzutreten, solle offensiv genutzt werden, erklärte Hamburgs Verdi-Vize Sieglinde Frieß am Montag. «Wir erwarten deshalb von den Unternehmen, insbesondere von der Freien und Hansestadt als Arbeitgeberin, bereits jetzt die Vorbereitung zu planen, um schnellstmöglich in die Umsetzung zu kommen.»

Laut Spahn sollen sich Beschäftigte spätestens vom 7. Juni an auch direkt über die Firma impfen lassen können. Dafür sind laut Ministerium mindestens 500 000 Impfdosen pro Woche vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-446999/2